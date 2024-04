https://fr.sputniknews.africa/20240403/sputnik-etend-son-reseau-de-partenaires-en-afrique-1065896962.html

Sputnik étend son réseau de partenaires en Afrique

03.04.2024 - L'agence de presse et radio Sputnik et le groupe médiatique Nouvelle République de la République du Congo ont convenu d'un échange de contenu en français.

Lors d'une cérémonie en ligne qui a réuni les plateformes de Moscou et de Brazzaville, le directeur de la coopération internationale de Sputnik, Vassili Pouchkov, et le directeur général de Nouvelle République, Anasth Wilfrid Mbossa, ont signé un accord de coopération.La cérémonie s’est déroulée avec la participation de la responsable de Sputnik Afrique, Victoria Boudanova, des représentants du ministère de la communication de la République du Congo et des chefs de département du groupe médiatique.L'accord avec Nouvelle République est le troisième document de coopération signé avec les médias congolais. Auparavant, Sputnik avait établi des partenariats avec les agences d'information ADIAC et ACI.

