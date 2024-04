https://fr.sputniknews.africa/20240403/senegal-bassirou-diomaye-faye-a-mis-lavion-presidentiel-a-la-disposition-de-macky-sall-1065903434.html

Sénégal: Bassirou Diomaye Faye a mis l’avion présidentiel à la disposition de Macky Sall

Juste après la cérémonie de passation de service, le Président sortant a rapidement quitté le sol sénégalais. 03.04.2024, Sputnik Afrique

Il s’est d’abord rendu à Bissau puis à La Mecque pour accomplir son petit pèlerinage, l’oumra. Il est monté pour cela à bord de l'aéronef présidentiel que le nouveau chef d'État lui a prêté pour quelques jours, relatent les médias locaux.Après son déplacement à La Mecque, Macky Sall devrait se rendre en France ou au Maroc, pays dans lequel sa famille a déménagé. En novembre 2023, il a été nommé envoyé spécial et président du comité de suivi du Pacte de Paris pour la planète et les peuples (4P) par le Président français Emmanuel Macron.Ce geste de solidarité de Bassirou Diomaye Faye n'est cependant pas nouveau. En 2012, Macky Sall avait lui-même rendu un tel service à son prédécesseur, Abdoulaye Wade. Ce dernier s'était alors rendu à Paris, à La Mecque et dans le Golfe.

