L’industrie spatiale russe en démonstration en Angola

L’industrie spatiale russe en démonstration en Angola

Dans le cadre de la conférence internationale NewSpaceAfrica à Luanda, le directeur général de la société Glavkosmos a exposé les opportunités qui s’ouvriront... 03.04.2024, Sputnik Afrique

Selon un communiqué du groupe obtenu par Sputnik Afrique, Ilia Tarassenko a fait valoir que les technologies satellitaires proposées par Glavkosmos pourront:Qui plus est, elles permettront de renforcer la sécurité sur le continent africain et de rendre les activités gouvernementales plus efficaces.Dans le même temps, les secours en cas de catastrophe et les interventions d’urgence seront plus rapides, a-t-il fait valoir.La société Glavkosmos fait partie de l’agence spatiale russe Roscosmos. La conférence NewSpaceAfrica est organisée en coopération avec l'Union africaine.

