Moscou sollicite plusieurs pays occidentaux concernant les actes terroristes contre la Russie

Le Parquet général russe a envoyé des requêtes aux États-Unis, à l'Allemagne, à la France et à Chypre. Cette démarche fait suite à la demande officielle... 03.04.2024, Sputnik Afrique

Les élus appellent à enquêter sur les faits de l'implication possible de personnes et de structures se trouvant à l'étranger dans l'organisation et le financement d'un certain nombre d'actes terroristes sur le territoire russe, y compris le sabotage des gazoducs Nord Stream. Selon les députés, les États-Unis et leurs alliés mènent des attaques terroristes en Russie par les mains de Daech* et des services spéciaux ukrainiens. Après avoir examiné le dossier, le Parquet général russe a sollicité les structures compétentes américaines, allemandes, françaises et chypriotes. *Organisation terroriste interdite en Russie et dans de nombreux pays à travers le monde

