Le don de céréales russes "a couvert 23% de la demande annuelle totale de blé" en Somalie

Le don de céréales russes "a couvert 23% de la demande annuelle totale de blé" en Somalie

Tel est le constat qui a été fait auprès de Sputnik Afrique par le directeur du bureau de liaison de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et... 03.04.2024

"Pour le Burkina Faso🇧🇫, ce chiffre monte à 9% et 6% pour le Mali🇲🇱", a précisé Oleg Kobyakov. Une raison pour laquelle, c’est "une contribution essentielle pour la réduction de la faim aiguë" dans les pays africains bénéficiaires", selon lui. Revenant sur la livraison en cours d’engrais russes dans certains pays africains, il a souligné le fait que ces produits sont "parmi les plus importants et précurseurs pour la production de la saison prochaine". Depuis l’été 2023, la Russie a livré gratuitement 200.000 tonnes de céréales à la Somalie, au Burkina, au Mali, au Zimbabwe, à l’Érythrée et à la Centrafrique.

