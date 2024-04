https://fr.sputniknews.africa/20240403/la-russie-appele-lonu-a-condamner-les-efforts-de-loccident-dinterferer-dans-ses-presidentielles-1065894720.html

La Russie appelle l'Onu à condamner les efforts de l'Occident pour interférer dans sa présidentielle

"Le Conseil de la Fédération de la Russie [chambre haute du parlement russe] appelle l'Onu, les organisations parlementaires internationales et les parlements... 03.04.2024

C'est ce qu'indique le texte de la déclaration adoptée ce mercredi. Ces tentatives visaient à "empêcher l'expression libre de la volonté des citoyens russes, ainsi que pour encourager le terrorisme et l'extrémisme dans le but de déstabiliser la situation en Russie pendant la campagne électorale". Les sénateurs russes ont souligné que la chambre "condamne fermement" сes tentatives d'ingérence, qui ont commencé "avant la nomination" de ces élections. Ces actions perturbant les élections en Russie "ont également été entreprises par le régime de Kiev, incité par les tuteurs de l'Otan". Et d'ajouter que "les sénateurs russes accueillent avec satisfaction la position des États de la majorité mondiale qui ont refusé de soutenir la déclaration initiée par les États-Unis et leurs satellites condamnant l'organisation des élections présidentielles en Russie". Les présidentielles en Russie se sont déroulées du 15 au 17 mars. Après le dépouillement de 100% des procès-verbaux, le Président en exercice Vladimir Poutine a obtenu 87,28% des voix.

