La piste de l'attentat au Crocus City Hall mène aux services secrets ukrainiens, selon Moscou

La piste de l'attentat au Crocus City Hall mène aux services secrets ukrainiens, a fait savoir ce 3 avril le chef du Conseil de sécurité russe. 03.04.2024, Sputnik Afrique

"On tente de nous imposer" l'hypothèse selon laquelle cet acte terroriste "n'a pas été perpétré par le régime de Kiev mais par des partisans de l'idéologie islamiste radicale, probablement par des membres de Daech* afghan", a-t-il indiqué lors d'une réunion des secrétaires de conseils de sécurité des pays membres de l'OCS (Organisation de coopération de Shanghai).Il faut en outre prendre en compte, selon lui, que Daech* et d'autres organisations terroristes ont été créées par les États-Unis.Il importe de trouver au plus vite le commanditaire et le sponsor de ce crime épouvantable, a souligné M.Patrouchev.*Organisation terroriste interdite en Russie

