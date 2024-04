https://fr.sputniknews.africa/20240402/quelle-est-la-gamme-phare-de-lusine-automobile-de-minsk-qui-suscite-linteret-de-lethiopie-1065891945.html

Quelle est la gamme phare de l'usine automobile de Minsk qui suscite l'intérêt de l'Éthiopie?

Une délégation éthiopienne s'est vu présenter les produits et la principale chaîne de montage de l'usine automobile MAZ de Minsk, en Biélorussie.

L'usine automobile de Minsk (MAZ) est l'un des plus grands constructeurs d'automobile d'Europe de l'Est. La société a été créée en 1944 en Biélorussie, à l'époque une des républiques de l'Union soviétique. Véhicules cargo MAZ produit des tracteurs routiers, des véhicules moyens à châssis bas, des camions à benne, des grumiers, des véhicules tout-terrain, et autres. Six générations de poids lourds ont été produites en série à l'usine. Jusqu'à ce jour, l'usine fabrique également des trains de remorques. En avril 2018, l'usine a présenté le tracteur routier MAZ-5440M9 doté d'un moteur en conformité avec la norme Euro-6. L’entreprise a lancé sa production à petite échelle fin avril 2018. Les modèles de transport de passagers signés MAZ En 1992, une succursale de MAZ appelée AMAZ a été créée, dont l'objectif était de gérer la production d'autobus modernes. Au début de son activité, AMAZ produisait les bus MAZ-101, MAZ-103 et MAZ-104, ainsi que le MAZ-105 et le MAZ-107 versions plus longues, à grande capacité de passagers, destinés aux itinéraires très fréquentés du centre-ville. Parmi les bus de deuxième génération de cette usine, caractérisés par une carrosserie en fibre de verre avec des panneaux peints, des verres collés et des optiques à lentilles, figurent les MAZ-256, MAZ-203, MAZ-206, MAZ-226 et autres versions. L'usine a développé la production de l'autobus interurbain MAZ-152, de l'autobus touristique MAZ-251 et de l'autobus aéroportuaire MAZ-171. En 2018, la production de l'autobus de grande capacité MAZ-216 a été lancée. En 2019, l'autobus de troisième génération MAZ-303 a été introduit. Depuis 1999, l'usine produit également des trolleybus. En 2020, MAZ a développé son premier bus électrique, le MAZ-303E10.

