Poutine: la Russie trouvera tous les bénéficiaires et les commanditaires de l'attentat au Crocus

Poutine: la Russie trouvera tous les bénéficiaires et les commanditaires de l'attentat au Crocus

La Russie trouvera tous les bénéficiaires et les commanditaires de l'attentat au Crocus, a déclaré ce 2 avril le Président russe lors d'une réunion en comité... 02.04.2024, Sputnik Afrique

La Russie trouvera tous les bénéficiaires et les commanditaires de l'attentat au Crocus, a déclaré ce 2 avril le Président russe.Autres déclarations faites par Vladimir Poutine:D'après lui, l'objectif principal des terroristes au Crocus était de semer la panique et la discorde en Russie:Enfin, il a ordonné de changer les approches de la politique migratoire en Russie.Seuls ceux qui apprécient les traditions, l'histoire et la langue russes devraient être accueillis dans le pays, a noté M.Poutine tout en soulignant que "c'est un principe primordial".Il faut garantir les intérêts et la sécurité de l'État et de la société, préserver la paix interethnique, a ajouté le Président russe.

