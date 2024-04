https://fr.sputniknews.africa/20240402/la-situation-au-sahel-est-au-cur-des-discussions-entre-les-chefs-des-diplomaties-russe-et-beninoise-1065886618.html

La situation au Sahel est au cœur des discussions entre les chefs des diplomaties russe et béninoise

La situation au Sahel est au cœur des discussions entre les chefs des diplomaties russe et béninoise

Sputnik Afrique

Dans une conversation téléphonique, Sergueï Lavrov et Olushegun Ajadi Bakari ont souligné la nécessité de consolider les efforts dans cette zone pour contrer... 02.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-02T17:00+0200

2024-04-02T17:00+0200

2024-04-02T17:00+0200

bénin

russie

sergueï lavrov

crocus city hall

attentat

sahel

djihadisme

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/02/1065886448_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_3295fa98f0ef713984afd9c35bb9be20.jpg

Ils ont aussi évoqué: le développement du dialogue politique entre les deux pays e l'élargissement des liens commerciaux, économiques et humanitaires.Cotonou a également exprimé ses condoléances "aux parents et amis des personnes tuées" à cause de l’attentat au Crocus City Hall. Le ministre a souligné la solidarité du peuple béninois avec le peuple russe et s’est dit convaincu que tous les responsables "recevront la punition méritée". L'entretien a eu lieu à l'initiative de Cotonou

bénin

russie

sahel

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

bénin, russie, sergueï lavrov, crocus city hall, attentat, sahel, djihadisme