https://fr.sputniknews.africa/20240402/la-frappe-sur-la-mission-diplomatique-diran-a-damas-pourrait-declencher-une-guerre-au-proche-orient-1065881866.html

La frappe sur la mission diplomatique d'Iran à Damas pourrait déclencher une guerre au Proche-Orient

La frappe sur la mission diplomatique d'Iran à Damas pourrait déclencher une guerre au Proche-Orient

Sputnik Afrique

Et c'est ce que veut obtenir Israël en cherchant à impliquer les États-Unis dans le conflit à ses côtés, a estimé auprès de Sputnik Vladimir Brouter, expert à... 02.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-02T13:04+0200

2024-04-02T13:04+0200

2024-04-02T13:07+0200

proche-orient

israël

états-unis

iran

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/02/1065878935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3dda24c2fb9ac178e8d60edf59f4fc0a.jpg

Israël est le principal bénéficiaire d'une déstabilisation de la situation au Proche-Orient, car "il veut qu'un maximum de puissances mondiales soient impliquées dans le conflit", a indiqué M. Brouter.Il a rappelé une information de la chaîne américaine NBC, citant deux sources anonymes au sein de l'administration Biden. Cette dernière aurait notifié à l'Iran que Washington ne savait rien de la frappe. Les États-Unis seraient au courant du risque encouru et ne voudraient pas que le conflit reprenne de plus belle.De plus, l’État hébreu croit avoir carte blanche car, selon lui, aucun pays occidental ne pourrait prendre partie pour l’autre côté, poursuit l’analyste.Réaction du renseignement extérieur russeLa frappe israélienne contre l’ambassade iranienne en Syrie est "une attaque terroriste", a déclaré aux journalistes Sergueï Narychkine, chef du Service russe du renseignement extérieur (SVR).Le SVR dispose d’une information supplémentaire sur cette frappe, assure-t-il.

proche-orient

israël

états-unis

iran

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

proche-orient, israël, états-unis, iran, opinion