Kiev a perdu depuis janvier plus de 80.000 militaires et plus de 1.200 chars, selon la Défense russe

Le ministère russe de la Défense a déclaré ce 2 avril que les forces armées ukrainiennes avaient perdu plus de 80.000 militaires et plus de 1.200 chars depuis... 02.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-02T12:01+0200

2024-04-02T12:01+0200

2024-04-02T12:21+0200

Le ministère russe de la Défense a déclaré ce 2 avril que les forces armées ukrainiennes avaient perdu plus de 80.000 militaires et plus de 1.200 chars depuis le début de l'année.Autres déclarations clés du ministre russe Sergueï Choïgou:

