https://fr.sputniknews.africa/20240402/frappe-de-tsahal-contre-lambassade-iranienne-a-damas-ce-crime-lache-ne-restera-pas-sans-reponse-1065877894.html

Frappe de Tsahal contre l’ambassade iranienne à Damas: "Ce crime lâche ne restera pas sans réponse"

Frappe de Tsahal contre l’ambassade iranienne à Damas: "Ce crime lâche ne restera pas sans réponse"

Sputnik Afrique

Le Président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré ce 2 avril que les frappes imputées à Israël ayant tué la veille sept membres des Gardiens de la révolution à... 02.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-02T09:17+0200

2024-04-02T09:17+0200

2024-04-02T09:17+0200

syrie

israël

damas

iran

décès

ebrahim raïssi

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/02/1065877701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2e15a42b025ba5aedb7db54198c10ca0.jpg

M.Raïssi a condamné un "acte d'invasion inhumain, agressif et méprisable comme une violation flagrante des réglementations internationales".L'attaque israélienne contre l’ambassade iranienne à Damas a eu lieu le 1er avril. Au moins 4 ou 5 personnes auraient été tuées, selon différentes sources. Le commandant des forces Al-Qods au Liban et en Syrie, le général de brigade Mohammad Reza Zahedi, aurait été tué dans l'attaque, rapporte le correspondant de Sputnik. Divers médias internationaux y ont réagi:Washington Post: l'attaque se démarque des précédentes frappes israéliennes en Syrie, tant par sa localisation que par l'importance des personnes touchées. Les complexes diplomatiques sont traditionnellement à l’écart des combats.Asharq al-Awsat: Le général iranien Zahedi était un lien entre les services de renseignement syriens et le mouvement Hezbollah libanais. Il est le membre le plus éminent du Corps des gardiens de la révolution islamique décédé depuis la mort de Qassem Soleimani en 2020. Jerusalem Post: l'assassinat du général Zahedi pourrait être considéré comme un coup porté au contrôle des attaques de missiles contre Israël par des groupes libanais.

syrie

israël

damas

iran

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

syrie, israël, damas, iran, décès, ebrahim raïssi