Le Nigeria va vendre trois avions de la flotte présidentielle pour réduire ses dépenses

"Le Président [Bola Tinubu] n'est pas à l'aise face à l'augmentation des coûts de maintenance des avions. Il est prévu de céder trois avions.

Au cours des derniers mois, l’administration Tinubu aurait dépensé plus de 5 millions de dollars pour l'entretien de la flotte. Selon les médias, elle compte actuellement dix avions – six jets et quatre hélicoptères. À savoir, un Boeing Business Jets (BBJ) 737, un Gulfstream G550, un Gulfstream G500, deux Falcon 7X et un HS 4000, ainsi que deux hélicoptères Agusta 139 et deux Agusta 101.

