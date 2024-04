https://fr.sputniknews.africa/20240401/une-piece-de-theatre-classique-russe-montree-au-burkina-faso-1065867927.html

Une pièce de théâtre classique russe montrée au Burkina Faso

"À en parler honnêtement, la culture russe est très peu connue au Burkina. Les gens y parlent français et ont toujours regardé du côté de Paris", a indiqué à...

Des acteurs du Carrefour international de théâtre de Ouagadougou (CITO) ont appris le texte par cœur et mis en scène la fameuse pièce en 15 jours sous la direction de Noël Minoungou.Ils portaient des costumes confectionnés en tissu local faso dan fani. Il est considéré comme un symbole de liberté et d'indépendance du Burkina, car fabriqué avec du coton local.Le thème de la corruption est proche des Burkinabés, c'est pourquoi la pièce a été appréciée, selon les organisateurs. Le ministre de la Culture et du Tourisme Jean Emmanuel Ouédraogo faisait partie des spectateurs.

