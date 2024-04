https://fr.sputniknews.africa/20240401/pres-de-20-millions-de-personnes-necessitent-une-assistance-medicale-en-rdc-1065860647.html

Près de 20 millions de personnes nécessitent une assistance médicale en RDC

Plus de 7 millions de personnes ont été contraintes de fuir la violence et les hôpitaux sont submergés de patients blessés. La propagation du choléra, de la rougeole, de la polio, du monkeypox et de la fièvre jaune constitue une menace importante pour la santé de la population.D’après le représentant onusien, la malnutrition augmente le risque de mortalité - en particulier chez les enfants - et exerce une pression encore plus forte sur le système de santé. Les attaques contre la santé persistent, entravant l’accès aux services de santé essentiels pour ceux qui en ont besoin. Cependant, il a annoncé que l’OMS travaille avec le ministère de la Santé congolais pour répondre aux besoins en matière de santé, entre autres en matière de vaccination, de surveillance des maladies et de réponse aux épidémies. Il a appelé la communauté internationale à ne pas oublier le peuple congolais en appuyant l’OMS à fournir une aide sanitaire et humanitaire.

