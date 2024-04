https://fr.sputniknews.africa/20240401/premiere-femme-au-poste-de-premier-ministre-en-rdc-1065876438.html

Première femme au poste de Premier ministre en RDC

Judith Suminwa Tuluka, ministre du Plan, a été nommée Première ministre de la République démocratique du Congo, selon une annonce officielle faite à la... 01.04.2024, Sputnik Afrique

Le Président de la RDC a nommé Judith Suminwa Tuluka, au poste de Premier ministre, a annoncé la présidence du pays. Première femme nommée à la tête du gouvernement de la RDC, Mme Suminwa Tuluka succède à Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre depuis février 2021, qui avait présenté sa démission le 21 février dernier. Âgée d'une cinquantaine d'années, titulaire d'une maîtrise en économie, elle va devoir mettre en oeuvre les engagements du second mandat de Félix Tshisekedi. Au pouvoir depuis janvier 2019, Félix Tshisekedi, 60 ans, a été largement réélu le 20 décembre dernier pour un second mandat de cinq ans, remportant plus de 73% des voix.

avec Maghreb Arabe Presse

