Pour Moscou, les propos de Macron ne font que confirmer le succès des troupes russes en Ukraine

Les "déclarations provocatrices" du dirigeant français valident l'échec de la contre-offensive ukrainienne, a déclaré à Sputnik le chef de la délégation russe... 01.04.2024, Sputnik Afrique

De plus, elles sont "étroitement liées à l'agenda politique français, notamment la perte d'influence de Paris en Afrique et l'arrêt de l'accord sur les sous-marins nucléaires avec l'Australie", a ajouté Konstantin Gavrilov. Par ailleurs, le discours d'Emmanuel Macron a suscité en Europe une "discussion animée" sur les conséquences de l'escalade du conflit entre l'Occident et la Russie, a signalé le diplomate. Position de MoscouLe Kremlin a fait savoir qu'il avait prêté attention aux propos de M.Macron sur l'envoi de militaires en Ukraine. En outre, la position du dirigeant français sur la défaite stratégique de la Russie en Ukraine est également bien connue de Moscou. Vladimir Poutine n'exclut pas une volonté de la part de son homologue français de se venger de la Russie: "parce que nous lui avons marché sur les talons en Afrique", a-t-il dit dans une interview à Dmitri Kisselev, directeur général du groupe Rossia Segodnya, dont fait partie Sputnik.Pour sa part, le chef de la diplomatie russe voit dans le discours belliqueux du Président français l'envie de "plaire aux États-Unis". M.Lavrov a également supposé que Paris cherche ainsi à saper les positions de Berlin au sein de l'UE sur fond de rivalité franco-allemande.

