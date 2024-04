https://fr.sputniknews.africa/20240401/le-site-dassemblage-des-drones-militaires-ukrainiens-baba-yaga-identifie-par-des-experts-russes-1065861240.html

Le site d'assemblage des drones militaires ukrainiens Baba Yaga identifié par des experts russes

Les spécialistes du "Centre russe pour les solutions intégrées sans pilote" ont réussi cela lors de l'examen d'un engin ukrainien tombé entre leurs mains.

Ils ont ainsi su les coordonnées de son site d'assemblage, la chaîne d'approvisionnement des composants et les coordonnées de ses vols d'essai.Des données inestimables ont été ainsi obtenues concernant les chaînes logistiques, les entrepôts, les installations de production et les terrains d’essais, a-t-il conclu.Toutes les informations obtenues lors de l’examen de ces drones ukrainiens sont transmises "aux autorités et aux organismes spécialisés", selon lui.

