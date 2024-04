https://fr.sputniknews.africa/20240401/la-cote-divoire-va-augmenter-de-moitie-le-prix-de-vente-du-cacao-1065863734.html

La Côte d'Ivoire va augmenter de moitié le prix de vente du cacao

La Côte d'Ivoire va augmenter de moitié le prix de vente du cacao

Sputnik Afrique

Il devrait passer de 1.000 francs CFA (1,65 dollar) à 1.500 francs CFA (2,47 dollars) le kilo, ont indiqué aux médias des sources des sociétés d'exportation... 01.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-01T10:15+0200

2024-04-01T10:15+0200

2024-04-01T10:15+0200

côte d'ivoire

cacao

afrique

prix

alassane ouattara

hausse

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/0e/1063536492_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_9ba5447812456d393366c8cdf67e4c6c.jpg

Auparavant, le chef de l’État ivoirien avait approuvé une proposition de prix de 1.100 à 1.200 francs CFA le kilo, mais a ensuite changé d'avis et demandé un prix encore plus élevé, ont ajouté les sources.Cette décision intervient alors que les prix du cacao ont plus que triplé au cours de l’année 2023. Une envolée qui dure toujours, due aux faibles rendements des cultures en Afrique de l'Ouest, où est cultivé environ 70% du cacao mondial.

côte d'ivoire

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

côte d'ivoire, cacao, afrique, prix, alassane ouattara, hausse