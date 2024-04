https://fr.sputniknews.africa/20240401/des-canons-russes-msta-s-detruisent-leurs-cibles-avec-des-obus-guides-krasnopol-1065875828.html

Des canons russes Msta-S détruisent leurs cibles avec des obus guidés Krasnopol

La Défense russe a mis en ligne une vidéo d'un canon automoteur Msta-S tirant des obus guidés Krasnopol dans la zone de l'opération militaire spéciale. 01.04.2024, Sputnik Afrique

Des canons automoteurs russes Msta-S ont détruit des positions ukrainiennes, à savoir un abri renforcé et un dépôt de munitions aménagé dans une zone boisée, a annoncé ce lundi 1er avril le ministère russe de la Défense, rendant publique une vidéo filmée dans la zone de l'opération militaire spéciale.Les équipes des canons ont utilisé des obus guidés Krasnopol d'une portée de 25 km. Ces munitions rendent les tirs beaucoup plus précis, affirment les artilleurs.Selon le ministère, cette brigade d'artillerie de la 36e armée interarmes russe a déjà anéanti des centaines de cibles.Obus guidé KrasnopolL'obus d'artillerie 2K25 Krasnopol à guidage laser est destiné à cibler les véhicules blindés, les bâtiments, les bunkers, les fortifications et les navires de guerre. D'une masse de 54 kg, l'obus long de 1,3 m contient une charge de combat de 11 kg.Selon la Défense russe, l'utilisation des Krasnopol permet de dépenser moins de munitions,

