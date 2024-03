https://fr.sputniknews.africa/20240331/lethiopie-mettra-en-service-son-mega-barrage-hydroelectrique-dans-7-mois--1065851690.html

L'Éthiopie mettra en service son méga-barrage hydroélectrique dans 7 mois

L'Éthiopie mettra en service son méga-barrage hydroélectrique dans 7 mois

D'après un membre de l'équipe de la centrale hydroélectrique Gerd, soit Grand Ethiopian Renaissance Dam, les travaux sont achevés à 95%.

Une fois terminé, le barrage aura la capacité de produire 5.150 MW, ce qui en fera le plus grand projet hydroélectrique d’Afrique, a rappelé Gideon Asfaw, membre de l’équipe de la centrale hydroélectrique, dans une interview à l’agence éthiopienne ENA.Considéré comme bénéfique pour le continent, le Gerd devrait empêcher les inondations et l’évaporation, de même qu’offrir une interconnexion électrique régionale.L'Éthiopie devrait continuer à travailler sur des projets similaires afin de "sortir de la pauvreté" en utilisant les ressources naturelles, selon Gideon Asfaw.La construction du Gerd a été lancée en 2012. Long de 1,8 km, haut de 145 mètres, il est situé sur le Nil Bleu.Le Soudan et l’Égypte le voient pourtant comme une menace pour leur approvisionnement en eau. Plusieurs volets de négociations sur le sujet ont eu lieu. Actuellement les pourparlers sont au point mort.

