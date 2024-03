https://fr.sputniknews.africa/20240331/le-zimbabwe-et-la-zambie-relancent-le-projet-du-barrage-de-batoka-evalue-a-5-milliards-de-dollars-1065858757.html

Le Zimbabwe et la Zambie relancent le projet du barrage de Batoka évalué à 5 milliards de dollars

Le nouvel appel d’offres sera organisé avant septembre 2025, selon l’Autorité du fleuve Zambèze. 31.03.2024, Sputnik Afrique

Le chantier prévoit la construction d'un barrage d'une hauteur de 181 m et d'une centrale hydroélectrique d'une capacité nominale de 2.400 kW.La mise en œuvre du projet avait été initialement attribuée au consortium de General Electric et de Power Construction Corporation of China.Le lancement du chantier a été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19 et de problèmes de financement. En juin 2023, la Zambie avait annulé le contrat.

