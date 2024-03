https://fr.sputniknews.africa/20240331/la-russie-lance-un-satellite-dimagerie-ultra-detaillee---video-1065853862.html

La Russie lance un satellite d'imagerie ultra détaillée - vidéo

Un satellite russe d'imagerie détaillée a été mis en orbite. Il peut aider à détecter les zones de pollution ou faire avancer l'exploration minière, rapporte... 31.03.2024, Sputnik Afrique

Le Ressours-P n°4 a été lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour, selon un communiqué de Roscosmos. Il peut être utilisé pour :- surveiller la pollution;- rechercher des gisements minéraux;- évaluer l'état des glaces;- mettre à jour des cartes topographiques et de navigation.Il est conçu pour l'observation optique-électronique très détaillée, à large spectre et hyperspectrale de la surface de la Terre. Le satellite a été mis en orbite grâce à une fusée Soyouz-2.1b.C'est le cinquième lancement spatial russe en 2024 et le troisième depuis Baïkonour. Il s'agit du 70e vol d'un Soyouz-2.1b.

