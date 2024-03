https://fr.sputniknews.africa/20240331/la-france-livrera-a-lukraine-des-blindes-vieux-de-40-ans--1065848951.html

La France livrera à l’Ukraine des blindés vieux de 40 ans

La France livrera à l’Ukraine des blindés vieux de 40 ans

Sputnik Afrique

Kiev recevra de Paris des centaines de véhicules de l'avant blindé (VAB). Ils sont anciens mais "encore fonctionnels", a fait savoir le ministre français de la... 31.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-31T09:41+0200

2024-03-31T09:41+0200

2024-03-31T09:41+0200

ukraine

france

armements

munitions

matériels de guerre

véhicules blindés

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/1f/1065848545_0:83:3068:1809_1920x0_80_0_0_718c53200186fa57c69eba4d06c5b238.jpg

Le nouveau paquet d’aide militaire pour Kiev contient des blindés de transport de troupes VAB, vieux de 40 ans."Ce matériel ancien, encore opérationnel, va pouvoir directement profiter à l'Ukraine en quantité importante. On peut en parler en centaines pour 2024 et début 2025", a développé Sébastien Lecornu, ministre français de la Défense dans une interview à La Tribune."Pour tenir une ligne de front aussi grande, l'armée ukrainienne a besoin par exemple de nos VAB: c'est absolument clé pour la mobilité des troupes", a-t-il déclaré.De plus, Paris va débloquer un nouveau lot de missiles Aster 30 pour le dispositif SAMP/T MAMBA, l'équivalent du Patriot américain. Enfin, la France développera "dans des délais très rapides" des munitions télé-opérées, qui seront livrées dès l’été 2024.

ukraine

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, france, armements, munitions, matériels de guerre, véhicules blindés