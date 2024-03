https://fr.sputniknews.africa/20240331/il-est-grand-temps-que-la-palestine-devienne-membre-a-part-entiere-de-lonu-estime-tebboune-1065847035.html

Il est grand temps que la Palestine devienne membre à part entière de l'Onu, estime Tebboune

Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a exprimé samedi soir sa conviction quant à l’obtention par l'État de Palestine de la qualité de membre permanent de... 31.03.2024, Sputnik Afrique

"L'Algérie lutte depuis quatre ans sans relâche pour l'établissement d'un État palestinien indépendant", a-t-il déclaré lors de son entrevue périodique avec les représentants des médias nationaux."La Palestine sera membre des Nations Unies et nous ne quitterons pas le champ de bataille jusqu’à la réalisation de cet objectif". "C'est le principe de l'Algérie, indépendamment de ce que disent les autres, et grâce à notre crédibilité, la Palestine obtiendra la qualité de membre permanent, après être devenue un membre observateur", a encore ajouté le Président.Par ailleurs, il a évoqué "les batailles diplomatiques farouches" menées par l'Algérie en faveur des questions intéressant des peuples non arabes et non musulmans.Il a, en outre, réfuté les accusations de "racisme" portées contre l'Algérie, en raison "des batailles qu’elle a menées sur plusieurs fronts", ajoutant qu’elle a toujours eu la victoire de son côté, car soutenant la parole de vérité", en témoignent les médiations algériennes réussies par le passé.C'est pourquoi, elle "n'acceptera jamais la violation de ce Droit par n’importe quel pays", a-t-il dit.

