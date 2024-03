https://fr.sputniknews.africa/20240331/condamnation-par-les-deputes-francais-des-massacres-dalgeriens-un-pas-positif-pour-tebboune-1065856985.html

Condamnation par les députés français des massacres d’Algériens: “un pas positif” pour Tebboune

Condamnation par les députés français des massacres d'Algériens: "un pas positif" pour Tebboune

Le Président algérien a salué "l’action positive" de l’Assemblée nationale française qui avait reconnu et condamné "le crime commis par Maurice Papon" contre... 31.03.2024, Sputnik Afrique

Abdelmadjid Tebboune a qualifié le 30 mars de "pas positif " le geste de l’Assemblée nationale française. Le 28 mars, le parlement français a adopté une résolution condamnant les massacres des manifestants indépendantistes algériens par la police française à Paris le 17 octobre 1961.Le Président algérien a ainsi salué "l'action positive de l'Assemblée nationale française" qui a reconnu "le crime commis par Maurice Papon" en France. Au moins 120 manifestants algériens avaient trouvé la mort le 17 octobre 1961. Au nom de la République française, la répression avait été reconnue et dénoncée par François Hollande et Emmanuel Macron.Abdelmadjid Tebboune a fait savoir que l’Algérie et la France étaient "aujourd'hui dans une phase de refondation des relations"

