Cet État américain n’est pas couvert par la clause de défense collective de l'Otan

Cet État américain n’est pas couvert par la clause de défense collective de l'Otan

L'article 5 du traité de l'Otan qui prévoit la solidarité entre les membres en cas d'agression ne s'applique pas en cas d'attaque de l'archipel américain... 31.03.2024, Sputnik Afrique

Le 50e État américain n'est pas soumis au fameux article 5 de du traité de l'Otan, rappelle CNN. Le territoire se trouve en effet dans le Pacifique sud et l'article 6 de la charte limite géographiquement la solidarité entre les membres en cas d'agression.Le traité de l'Atlantique nord a par ailleurs été rédigé en 1949, soit plus de 10 ans avant qu’Hawaï ne devienne un État américain.Cette situation s'applique d'ailleurs à d'autres territoires insulaires, comme les îles Malouines. Ce qui explique que l'Otan n'a pas porté assistance au Royaume-Uni en 1982, lorsque l'Argentine a contesté la souveraineté britannique sur l'archipel et déclenché la guerre, rappelle CNN.Si une puissance étrangère attaquait la base de la Marine américaine à Pearl Harbor, comme le Japon en 1941, les membres de l'Otan ne seraient donc pas obligés de prendre la défense de l’État hawaïen.

