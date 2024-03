https://fr.sputniknews.africa/20240330/une-manifestation-pour-la-cause-palestinienne-a-paris-1065843095.html

Une manifestation pour la cause palestinienne à Paris

Une manifestation pour la cause palestinienne à Paris

Sputnik Afrique

Une manifestation pro-palestinienne a réuni des milliers de personnes dans la capitale française à l'occasion de la Journée de la Terre. 30.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-30T17:27+0100

2024-03-30T17:27+0100

2024-03-30T17:36+0100

palestine

paris

france

international

manifestation

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/1e/1065843412_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_3a73bc03d48b16f5d0d402316e5093a1.png

Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Paris ce samedi 30 mars afin de protester contre le blocus de Gaza, réclamer le cessez-le-feu au Moyen-Orient et des sanctions contre Israël, rapporte un correspondant de Sputnik sur place.Les manifestants scandent: "Nous sommes tous des enfants de Gaza!" et "Liberté pour la Palestine!", brandissant des pancartes "Cessez-le-feu!", "Stop génocide, apartheid, colonialisme!", "Boycott Israël, l’État raciste!". Ils se sont rassemblés à l'appel de plusieurs organisations du Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens: Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), Union Autre voix juive (UAVJ), Mouvement de la Paix, Syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU) et Parti communiste français.La marche se déroule à l'occasion de la Journée de la Terre, commémorée depuis le 30 mars 1976 pour rendre hommage à 6 Palestiniens tués par la police israélienne lors d'une action de protestation contre l’expropriation de terres arabes en Galilée.

palestine

paris

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

palestine, paris, france, international, manifestation