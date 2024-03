Un drone kamikaze russe détruit un char Leopard ukrainien - vidéo

"Nous avons repéré le char lors d'un vol de reconnaissance, nos voisins nous ont aussi fourni des informations [...]. Comme c'est la partie arrière du blindé qui a été filmée et à cause de la poussière qui montait, on ne pouvait pas comprendre [de quel type de char, il s’agissait-ndlr]. Nous avons envoyé notre drone dans cette zone et avons découvert un char Leopard. Un drone FPV a décollé en urgence. Et c’est ainsi que nous l'avons détruit ", a expliqué Bataïsk.