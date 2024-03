https://fr.sputniknews.africa/20240330/travailler-en-afrique-et-pour-lafrique-pour-la-gloire-de-la-russie-1065837698.html

"Travailler en Afrique et pour l'Afrique, pour la gloire de la Russie"

La Maison russe a ouvert dans la capitale burkinabé début janvier. "C'est une grande opportunité", avance auprès de Sputnik Evguénia Tikhonova, directrice de... 30.03.2024, Sputnik Afrique

"Travailler en Afrique et pour l'Afrique, pour la gloire de la Russie", c’est ainsi que Evguénia Tikhonova, directrice de la Maison russe au Burkina Faso, approchée par Sputnik, a formulé le sens de son travail. Son établissement a ouvert dans la capitale burkinabé début janvier. "Maintenant, la Russie a relevé la tête en Afrique, je pense que c'est super, c'est une grande opportunité et l'essentiel pour nous est de ne pas rater cette opportunité", avance Evguénia Tikhonova.Dans ce contexte, la Maison russe peut être considérée comme un "certain élément de soft power".Apprendre le russe et étudier en RussieUne véritable ruée s’annonce sur les cours de langue russe. Actuellement, 120 personnes sont inscrites, et 1.200 patientent en liste d’attente. Dans le domaine culturel, la Maison russe a des projets d’envergure: faire venir des troupes de ballet, organiser des tournées d'orchestres symphoniques, d'ensembles de danse, des semaines du cinéma.

