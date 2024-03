https://fr.sputniknews.africa/20240330/les-pays-africains-domineront-le-top-10-des-economies-les-plus-dynamiques-du-mo-1065838129.html

Ces pays africains aux économies les plus dynamiques en 2024

Plusieurs pays tireront la croissance africaine vers le haut ces deux prochaines années, affirme un rapport de la Commission économique pour l'Afrique. 30.03.2024, Sputnik Afrique

La croissance africaine devrait passer de 2,8% en 2023 à 3,5% en 2024 et 4,1% en 2025, selon un rapport de la Commission économique pour l'Afrique. Les pays du continent domineront le top 10 des économies les plus dynamiques au monde.Les pays moteurs de cette tendance seront : - Le Niger, grâce à sa production agricole; - Le Sénégal, avec ses projets privés et d'infrastructures; - La RDC, en s'appuyant sur son pétrole, ses services et son secteur minier; - Le Rwanda, alimenté par la consommation et l'investissement privé; - La Côte d'Ivoire, via les réformes de marché favorables à la concurrence et l'amélioration de l'environnement des affaires

