Le Zimbabwe a tout intérêt à adhérer à la banque des BRICS, selon un économiste

Le Zimbabwe a tout intérêt à adhérer à la banque des BRICS, selon un économiste

La Nouvelle banque de développement des BRICS est un "centre de pouvoir économique" et rassemble de nombreux pays en pleine croissance, a déclaré à Sputnik Afrique Persistence Gwanyanya, membre du comité de politique monétaire de la Banque de réserve du Zimbabwe. Une aubaine pour ce pays, frappé de sanctions occidentales.L'appui de cet établissement bancaire pourrait permettre au pays de s'industrialiser plus rapidement, souligne l'expert.Le Zimbabwe est par ailleurs endetté auprès de certaines institutions financières internationales et ne peut pas recevoir de soutien budgétaire ni de soutien à la balance des paiements de ces organisations. Malgré ces restrictions, Harare est arrivé à stabiliser son économie et pourrait renforcer sa dynamique si des institutions comme la Nouvelle Banque de développement lui prêtaient main forte.Un premier pas vers les BRICS?L'adhésion du Zimbabwe à la banque des BRICS pourrait aussi représenter une première étape avant d'intégrer le groupe lui-même. Un souhait déjà émis par le Président Emmerson Mnangagwa.Le Zimbabwe a déjà entamé des discussions avec la Nouvelle Banque de développement pour recevoir des financements qui l'aideront à mettre en œuvre son plan Vision 2030, comme l'expliquait récemment à Sputnik Farai Marapira, directeur de l'information du parti au pouvoir, l'Union nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique (ZANU-PF).

