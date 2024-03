https://fr.sputniknews.africa/20240330/laviation-russe-frappe-les-troupes-de-kiev-sur-laxe-de-koupiansk---video-1065839931.html

L'aviation russe frappe les troupes de Kiev sur l'axe de Koupiansk - vidéo

L'aviation russe frappe les troupes de Kiev sur l'axe de Koupiansk - vidéo

Sputnik Afrique

Des hélicoptères de combat des Troupes aérospatiales russes ont détruit une concentration d'unités ukrainiennes, avant de revenir à bon port, a déclaré le... 30.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-30T17:08+0100

2024-03-30T17:08+0100

2024-03-30T17:08+0100

donbass. opération russe

russie

hélicoptères

hélicoptère d'attaque

ka-52 alligator

frappe aérienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/09/04/1046092737_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f24bf50faca5c22ba9efdbd0902a754a.jpg

Un groupe d'attaque -composé d'hélicoptères Ka-52 Alligator, Mi-35M et Mi-8- a touché une concentration de troupes ukrainiennes, rapporte le ministère de la Défense. Les cibles ont été frappées via des missiles S-8.Les équipages ont ensuite effectué une manœuvre anti-missile et sont revenus à leur aérodrome.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, hélicoptères, hélicoptère d'attaque, ka-52 alligator, frappe aérienne