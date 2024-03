https://fr.sputniknews.africa/20240330/drones-et-missiles-de-croisiere-occidentaux-abattus-bilan-hebdomadaire-de-la-defense-russe--1065841341.html

Drones et missiles de croisière occidentaux abattus: bilan hebdomadaire de la Défense russe

Drones et missiles de croisière occidentaux abattus: bilan hebdomadaire de la Défense russe

Sputnik Afrique

Les forces russes ont frappé, y compris avec des missiles hypersoniques Zircon, des sites militaro-industriels ukrainiens et détruit plusieurs missiles de... 30.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-30T15:41+0100

2024-03-30T15:41+0100

2024-03-30T15:41+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

storm shadow (missile)

tsirkon (missile)

frappe de missile

frappe aérienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/1d/1064367141_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_156bb87fe678fe515d914743bfe86a28.jpg

▪ Les forces russes ont mené 58 frappes sur des cibles ukrainiennes, notamment avec des missiles de croisière hypersoniques Zircon;▪ Quatre lance-roquettes multiples ukrainiens ont été détruits, ainsi que cinq stations radar et trois stations de contre-batterie;▪ Les pertes ukrainiennes dans l'axe d’Avdeïevka s'élèvent à plus de 1.870 militaires et 13 chars;▪ Les forces ukrainiennes ont perdu plus de 860 soldats sur l’axe de Donetsk-Sud;▪ L'aviation et la défense aérienne russes ont abattu 11 missiles Storm Shadow et trois missiles Neptune;▪ Des usines militaires ukrainiennes ont été touchées, de même que des centres de décision, des ateliers de production de drones et des arsenaux;▪ Sur l'axe de Kherson, les troupes de Kiev ont perdu 370 militaires et 5 obusiers M777;▪ Sur l’axe de Koupiansk, les forces russes ont repoussé 11 attaques, l'armée ukrainienne a perdu jusqu'à 310 hommes;▪ En une semaine, la défense aérienne russe a abattu 171 projectiles tirés par des lance-roquettes multiples et 1.208 drones;▪ Les unités du groupement Centre ont continué d'avancer dans la profondeur, occupant des positions plus avantageuses.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, storm shadow (missile), tsirkon (missile), frappe de missile, frappe aérienne