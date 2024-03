https://fr.sputniknews.africa/20240330/des-tombes-de-mercenaires-morts-en-ukraine-filmees-en-europe-1065845988.html

Des tombes de mercenaires morts en Ukraine filmées en Europe

Des journalistes de Sputnik ont filmé en Europe les tombes de deux mercenaires tués sur le sol ukrainien, a annoncé la rédactrice en chef du groupe Rossiya... 30.03.2024, Sputnik Afrique

Les tombes de deux mercenaires ont été filmées par des journalistes de Sputnik, l’une en France et l’autre en Pologne, a annoncé Margarita Simonian, rédactrice en chef du groupe Rossiya Segodnya dont fait partie Sputnik, partageant ces images.Le mercenaire françaisUne tombe se trouve au fonds du petit cimetière de Crans-Gevrier dans la banlieue d'Annecy, en Haute-Savoie. Le petit obélisque ne porte que le nom du défunt -David Donche- et ses dates de naissance et de décès, à savoir 1972– 2023. Officiellement, cet homme mort en Ukraine a été incinéré à Annecy.La pierre tombale ne contient aucune information sur l'Ukraine ou d’éventuels combats, mais selon le blog de l'analyste militaire français Nicolas Cinquini, qui recherche des informations sur les Français qui participent aux opérations militaires en Ukraine, David Donche est un ancien militaire arrivé en Ukraine en août 2022.Ce Savoyard aurait été tué près de Donetsk le 7 février 2023 lors d'une bataille au sein du bataillon néonazi Sich. L'analyste publie une photo du militaire, puis une capture d'écran d'un post Instagram* dédié au Français après sa mort. Un site français publiant les informations d'actes de décès confirme que M.Donche est décédé en Ukraine le 7 février 2023.Le ministère français des Armées ne fournit pas d'informations sur les morts de Français en Ukraine ni ne divulgue leurs noms. Les lieux où ils sont enterrés ne sont pas communiqués non plus.Le mercenaire polonaisLa tombe du mercenaire polonais se trouve dans un cimetière militaire de Varsovie. C’est un grand monument en granit noir: une dalle carrée avec une croix taillée au centre. La sépulture semble prévue pour deux; le défunt en question repose sur le côté gauche. Il s'agit d'un natif de Varsovie nommé Daniel Sztyber, né en 1987."Soldat d'une unité spéciale de la Légion internationale de défense territoriale ukrainienne. Volontaire polonais", peut-on lire sous une grande photo en couleur d'un jeune homme souriant, en tenue de camouflage, avec un équipement complet et des armes. Selon les médias, il aurait sauté sur une mine. M.Sztyber n'aurait jamais servi dans l'armée, mais aurait été instructeur de tir. Il serait arrivé en Ukraine en mars 2022 pour y mourir le 22 novembre de la même année.Selon le ministère russe de la Défense, près de 6.000 mercenaires étrangers arrivés en Ukraine pour participer aux combats aux côtés de l'armée de Kiev ont été tués depuis février 2022.* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

