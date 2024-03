https://fr.sputniknews.africa/20240330/des-diplomates-du-monde-entier-rendent-hommage-aux-victimes-de-lattentat-du-crocus--1065836759.html

Des diplomates du monde entier rendent hommage aux victimes de l'attentat du Crocus

Des chefs et employés de diverses missions diplomatiques à Moscou ont déposé des gerbes sur le mémorial spontané dressé en mémoire des victimes de l'attaque... 30.03.2024, Sputnik Afrique

Une cérémonie commémorative réunissant 130 représentants de missions diplomatiques et organisations internationales à Moscou s'est déroulée ce samedi 30 mars devant le mémorial spontané dressé devant la salle de concert Crocus City Hall, théâtre d'un attentat sanglant du 22 mars.Des ambassadeurs de plusieurs dizaines de pays, y compris hostiles à la Russie, y ont participé. Des représentants des États-Unis, des pays de l'UE, d'Afrique et d'Amérique latine étaient notamment présents. Les fleurs ont été déposées et une minute de silence a été respectée.Attentat du Crocus City HallLe 22 mars, quelques minutes avant le début d'un concert, plusieurs hommes armés de fusils d'assaut ont ouvert le feu dans le Crocus City Hall à Krasnogorsk, une banlieue de Moscou. Ils ont également lancé des bombes incendiaires..L'attaque au Crocus City Hall a causé la mort de 144 personnes, selon un nouveau bilan. Une autre victime grièvement blessée est récemment décédée, a annoncé le ministre russe de la Santé, Mikhaïl Mourachko.Les quatre auteurs de l'attentat ont été arrêtés dans la région russe de Briansk, non loin de la frontière ukrainienne. Le Président russe, Vladimir Poutine, a déclaré qu'ils avaient tenté de gagner la frontière avec l'Ukraine, où une "fenêtre" avait été préparée pour leur permettre de se réfugier dans le pays. Les suspects ont avoué lors d'un interrogatoire qu'ils allaient se rendre à Kiev pour toucher leur récompense pour cette attaque, selon le Service fédéral russe de sécurité (FSB).Daech* a revendiqué l'attentat, mais les islamistes seuls n'auraient pas pu préparer cette attaque et ont sans doute été aidés, a souligné le directeur du FSB, Alexandre Bortnikov.*Organisation terroriste interdite en Russie

