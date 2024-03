https://fr.sputniknews.africa/20240329/un-attentat-dejoue-dans-le-sud-de-la-russie-1065829589.html

Un attentat déjoué dans le sud de la Russie

Un attentat déjoué dans le sud de la Russie

Sputnik Afrique

Une semaine après l'attaque terroriste contre le Crocus City Hall de Moscou, le Service fédéral russe de sécurité (FSB) a annoncé avoir déjoué un autre... 29.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-29T21:23+0100

2024-03-29T21:23+0100

2024-03-29T21:28+0100

fsb

attentat déjoué

russie

stavropol

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/03/1060299128_0:79:1594:976_1920x0_80_0_0_0ea022535ff308eb26da5a50f3837e65.jpg

Trois ressortissants étrangers qui préparaient un attentat à la bombe ont été interpellés dans le territoire de Stavropol, dans le sud de la Russie, a annoncé ce vendredi 29 mars le service fédéral russe de sécurité (FSB).Une vidéo obtenue par le FSB montre l'un des trois suspects dans un magasin, en train d'acheter un kilo de clous de 40 mm.Les agents du FSB ont mené une perquisitions au domicile des suspects et saisi des éléments d'une bombe artisanale, des produits chimiques et des clous.Attaque du Crocus City HallLe 22 mars au soir, plusieurs hommes armés ont fait irruption dans la grande salle de concert Crocus City Hall à Krasnogorsk, une banlieue de Moscou, avant un concert. de musique rock. Ils ont tiré sur les gens à bout portant et lancé des bombes incendiaires. Le bâtiment a été gravement endommagé par l'incendie qui s'est déclaré pendant l'attaque. Les secouristes poursuivent le déblaiement des décombres depuis une semaine.Un nouveau bilan du ministre russe de la Santé, Mikhaïl Mourachko, fait état de 144 morts. Près de 200 personnes ont été blessées.

russie

stavropol

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

fsb, attentat déjoué, russie, stavropol