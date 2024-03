https://fr.sputniknews.africa/20240329/lexpansion-de-lotan-faux-pas-sur-la-voie-du-renforcement-de-la-securite-europeenne-1065820460.html

L'expansion de l'Otan: "faux pas sur la voie du renforcement de la sécurité européenne"

29.03.2024

Le 29 mars 2004, 7 pays ont rejoint l'alliance en même temps. Il s’agit de la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et l’Estonie.️Cet élargissement a fait l’objet de discussions sérieuses en Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a qualifié la décision de "faux pas sur la voie du renforcement de la sécurité européenne"."L’élargissement mécanique" ne permet pas de "contrer efficacement" les principales menaces mondiales, dont le terrorisme, a déclaré Vladimir Poutine, lors de sa réunion avec le secrétaire général de l’Alliance Jaap de Hoop Scheffer.En 2007, lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, le Président russe a avancé: "L’expansion de l'Otan n'a rien à voir avec la modernisation de l'alliance elle-même ou avec la garantie de la sécurité en Europe. Au contraire, c'est un facteur provocateur qui réduit le niveau de confiance mutuelle".Malgré un accord verbal conclu selon lequel l'Alliance ne s'étendrait pas à l'est, le nombre de membres de l’Otan est passé de 12 pays à 32 pays actuellement. Ce processus a créé une menace pour la sécurité de la Russie. Le pays a été forcé de renforcer la protection de ses frontières."La Russie s’attendait à ce qu’elle soit intégrée à la famille fraternelle des 'peuples civilisés', mais rien de tel ne s’est produit. Vous nous avez trompés - quand je dis 'vous' je ne parle pas de vous personnellement, mais des États-Unis - vous avez promis qu'il n'y aurait pas d'expansion de l'Otan à l'est, mais cela s'est produit 5 fois, 5 vagues d'expansion", a résumé en février dernier Vladimir Poutine dans une interview au journaliste américain Tucker Carlson.

