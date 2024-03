https://fr.sputniknews.africa/20240329/les-extremistes-en-centrafrique-sont-parraines-par-des-forces-exterieures-affirme-la-russie-1065820642.html

Les extrémistes en Centrafrique sont parrainés par des forces extérieures, affirme la Russie

Les groupes armés qui sèment la violence en Centrafrique bénéficient de soutiens extérieurs, aggravant la situation humanitaire, a déclaré Ruslan Stroganov

Ce soutien hors des frontières est "inacceptable" et des enquêtes pour violations des droits de l'homme doivent être ouvertes sur les agissements de ces groupes extrémistes, a déclaré Ruslan Stroganov, représentant de la délégation russe à l'Onu.Les cas de violences sexuelles, d'exploitation d'enfants dans les groupes armés ou pour de la main d'œuvre gratuite inquiètent particulièrement Moscou. Les enquêtes sur ces violations doivent relever de la compétence des autorités centrafricaines, a précisé Ruslan Stroganov.La Russie appuie la République centrafricaine dans sa lutte contre les groupes armés, notamment via l'envoi d'instructeurs militaires. Mi-septembre, le Président centrafricain Faustin Archange Touadéra avait d'ailleurs refusé le départ de ces instructeurs, demandé par Paris. Moscou et Bangui réfléchissent désormais à l'implantation d'une base militaire russe dans le pays.

