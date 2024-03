https://fr.sputniknews.africa/20240329/la-reglementation-europeenne-sur-la-deforestation-va-aggraver-la-penurie-de-cacao-1065816443.html

"La réglementation européenne sur la déforestation va aggraver la pénurie de cacao"

"La réglementation européenne sur la déforestation va aggraver la pénurie de cacao"

Sputnik Afrique

Il faut définir clairement ce qu'est la déforestation, car "l'ambiguïté qui ressort des règles crée d'énormes défis" pour le cacao en provenance du Ghana et de... 29.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-29T09:01+0100

2024-03-29T09:01+0100

2024-03-29T09:01+0100

opinion

afrique subsaharienne

afrique du sud

ghana

côte d'ivoire

cacao

union européenne (ue)

règlement

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104149/11/1041491169_0:318:576:642_1920x0_80_0_0_163b9465b86e145282fb92826cd0413f.jpg

"La réglementation européenne sur la déforestation va aggraver la pénurie de cacao en provenance du Ghana et de la Côte d'Ivoire", considère auprès de Sputnik Afrique Tafadzwa Ruzive, expert de l'Université Nelson Mandela d'Afrique du Sud."L'ajout d'une interdiction d'exportation sur le cacao 'd'origine irresponsable' va agir comme une interdiction d'exporter du cacao du Ghana et de la Côte d'Ivoire vers l'UE", insiste-t-il.Pour lui, il faut d'abord définir clairement ce qu'est la déforestation, car "l'ambiguïté qui ressort des règles crée d'énormes défis". De plus, ce sont les petits agriculteurs de la région qui supporteront l’essentiel des coûts de mise en conformité, ajoute-t-il.

afrique subsaharienne

afrique du sud

ghana

côte d'ivoire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, afrique subsaharienne, afrique du sud, ghana, côte d'ivoire, cacao, union européenne (ue), règlement