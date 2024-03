https://fr.sputniknews.africa/20240329/des-su-34-russes-larguent-des-bombes-fab-500-dans-le-donbass-1065828903.html

Des Su-34 russes larguent des bombes FAB-500 dans le Donbass

Des Su-34 russes larguent des bombes FAB-500 dans le Donbass

La Défense russe a partagé une vidéo montrant une sortie de combat de chasseurs-bombardiers Su-34 équipés de bombes FAB-500 dans la zone de l'opération... 29.03.2024, Sputnik Afrique

Des équipages de chasseurs-bombardiers Su-34 russes ont frappé un poste de commandement et des effectifs ennemis sur l'axe de Donetsk-Sud, a annoncé ce vendredi 29 mars le ministère russe de la Défense.Les avions ont largué des bombes non guidées FAB-500 dotées du kit d'adaptation UMPK (module universel de vol plané et de correction). Ayant reçu des informations sur la destruction des cibles, les bombardiers tactiques sont rentrés à l'aérodrome de départ.

