BRICS-Afrique: «Un espace de coopération basé sur un nouveau paradigme»

Et de souligner que "la politique étrangère de la Fédération de Russie, tout comme celle adoptée au sein des BRICS, vise à aider les pays de la majorité mondiale à se développer d’une manière harmonieuse et réelle en travaillant sur les questions de formation et d’enseignement supérieur de pointe dans tous les domaines sans aucune exclusive: l’énergie, dont l’électronucléaire, la mécanique, l’électronique, l’optique, l’instrumentation médicale, le spatial, l’agriculture, l’agroalimentaire, la médecine et la santé publique. L’approche de la Russie et du reste des pays des BRICS est complétement différente de ce que l’Occident a toujours proposé aux pays africains en ce qu’elle envisage de former des ingénieurs, des techniciens, des médecins et des chercheurs de haut niveau dans tous les domaines, en leur donnant les outils nécessaires pour innover, créer et développer des technologies propres à eux profitables à tout le monde, y compris les pays des BRICS. Les Africains, que nous invitons vivement à venir participer à ces programmes en Russie, ne doivent plus se contenter d’apprendre à appliquer des technologies importées de l’étranger, mais à devenir eux-mêmes producteurs et exportateurs de savoir fondamental et appliqué."