Attentat du Crocus City Hall: les suspects passent aux aveux

Attentat du Crocus City Hall: les suspects passent aux aveux

Les auteurs présumés de l'attaque terroriste contre la salle de concert Crocus City Hall ont avoué comment leurs actions étaient coordonnées et pourquoi ils... 29.03.2024, Sputnik Afrique

Après l'attaque contre le Crocus City Hall dans une banlieue de Moscou, ses auteurs sont partis en direction de l'Ukraine pour toucher leur paie à Kiev, a annoncé ce vendredi 29 mars le Comité d'enquête de Russie après les résultats des premiers interrogatoires des terroristes présumés.Les suspects ont en outre déclaré que leurs actions, pendant la préparation de l'attaque armée et après les faits, avaient été coordonnées au moyen de messages vocaux sur Telegram. Ces derniers ont été envoyés par un homme qui s'est présenté sous un pseudonyme", ajoute le comité.Le Comité d'enquête "vérifie si les services secrets ukrainiens sont impliqués dans l'organisation et le financement de l'attentat".Attaque du Crocus City HallLe 22 mars au soir, des tirs suivis d'un incendie ont eu lieu dans la salle de concert Crocus City Hall à Krasnogorsk, une banlieue de Moscou. Plusieurs hommes armés ont fait irruption dans le bâtiment, ont tiré sur les gens à bout portant et lancé des bombes incendiaires. Selon un nouveau bilan du ministre russe de la Santé, Mikhaïl Mourachko, 144 personnes ont été tuées.

