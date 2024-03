https://fr.sputniknews.africa/20240328/onze-morts-au-madagascar-suite-au-passage-du-cyclone-gamane-1065807783.html

Onze morts à Madagascar suite au passage du cyclone Gamane

Onze morts à Madagascar suite au passage du cyclone Gamane

Sputnik Afrique

Onze personnes ont été tuées et plus de 7.000 autres affectées par le cyclone Gamane qui a balayé mercredi le nord-est de Madagascar, a indiqué jeudi le Bureau... 28.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-28T14:33+0100

2024-03-28T14:33+0100

2024-03-28T14:40+0100

madagascar

cyclone

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/1c/1065807607_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_7e804336b4f5d0f77050e756795e5f96.jpg

"Le cyclone devait effleurer la côte nord-est de la Grande île située dans l'océan Indien, mais il a changé la trajectoire de manière inattendue, touchant terre mercredi au niveau du district de Vohémar", a déclaré le directeur général du BNRGC, Elack Andriakaja.Soulignant que les régions de Sava, Diana et Analanjirofo ont été les plus touchées par la tempête, il a noté que six personnes se sont noyées et cinq autres ont été tuées par l'effondrement de maisons ou la chute d'arbres.Des images véhiculées par les médias locaux ont montré des torrents d'eau déferlant à travers les villages, alors que les communautés locales tentaient d'aider les personnes coincées dans leurs habitations.Selon M. Andriakaja, le mouvement quasiment stationnaire du cyclone a été derrière la dévastation qui a sévi dans les régions du nord et du nord-est, avec des infrastructures endommagées, des routes coupées et des ponts effondrés, plongeant les populations dans l’isolement.Face à cette situation, le Président, Andry Rajoelina, a ordonné une mobilisation rapide pour procéder aux opérations de secours et d’évacuation et apporter l’aide alimentaire nécessaire aux communautés sinistrées.Madagascar fait face chaque année à une période de pluies torrentielles et d’inondations en raison des cyclones tropicaux. L’année dernière, le pays a été sévèrement affecté par la tempête tropicale de Cheneso et le cyclone Freddy qui ont fait des dizaines de morts et des dégâts aux infrastructures et aux biens privés.En 2022, le cyclone Batsirai a fait plus de 130 morts et causé des dégâts matériels énormes à Madagascar.

madagascar

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

madagascar, cyclone