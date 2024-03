https://fr.sputniknews.africa/20240328/larmee-russe-detruit-131-drones-ukrainiens-en-24-heures-1065808193.html

L'armée russe détruit 131 drones ukrainiens en 24 heures

L'armée russe détruit 131 drones ukrainiens en 24 heures

L'armée russe continue son avancée sur l'axe d’Avdeïevka, après avoir libéré la ville mi-février, selon le dernier bilan quotidien de la Défense russe sur... 28.03.2024, Sputnik Afrique

Autres points clés du bilan quotidien de la Défense russe sur l'opération spéciale de ce 28 mars:▪ La défense aérienne russe a détruit 26 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et Vampire;▪ Les forces russes ont amélioré leur situation le long de la ligne de front, repoussant sept attaques sur l'axe d’Avdeïevka;▪ Sur l'axe de Donetsk, les troupes ukrainiennes ont été frappées dans les régions de Krasnogorovka, Klechtcheïevka et Tchassov Yar, en république populaire de Donetsk;▪ L'armée ukrainienne a perdu plus de 370 militaires et 27 unités d'équipement sur l'axe de Donetsk;▪ Le groupement Dniepr a frappé deux brigades ukrainiennes sur l'axe de Kherson;▪ Les troupes russes ont frappé du personnel et de l'équipement ukrainiens dans 107 zones.

