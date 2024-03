https://fr.sputniknews.africa/20240328/incendie-de-lolldaiga-au-kenya-nous-ne-nous-tairons-pas-jusqua-ce-que-justice-soit-rendue-1065812600.html

Incendie de Lolldaiga au Kenya: "Nous ne nous tairons pas jusqu'à ce que justice soit rendue"

Incendie de Lolldaiga au Kenya: "Nous ne nous tairons pas jusqu'à ce que justice soit rendue"

La communauté de Lolldaiga et l'ONG africaine ACCPA ont fait une déclaration conjointe à l'occasion du 3e anniversaire de l'incendie dévastateur déclenché par... 28.03.2024, Sputnik Afrique

"Nous ne nous tairons pas jusqu'à ce que justice soit rendue", ont déclaré les habitants de Lolldaiga et l'ONG Centre africain d'action corrective et préventive (ACCPA) dans un communiqué publié à l'occasion du troisième anniversaire de l'incendie provoqué par des manœuvres de l'armée britannique qui a ravagé les terres de cette communauté kényane.Les habitants de Lolldaiga font face à "une perte inimaginable de membres de la communauté, de terres et d'environnement sacré". Le nombre de maladies respiratoires a considérablement augmenté, alors qu'ils ont "très peu d'accès aux soins de santé".Incendie de LolldaigaEn mars 2021, un incendie s'est déclaré dans la réserve privée de Lolldaiga, au Kenya, lors d'un entraînement de l'armée britannique au Kenya (BATUK) dans la ville de Nanyuki. Près de 12.000 acres de terre de terrain ont brûlé dans la réserve qui abritait divers animaux, comme des éléphants, des buffles ou des zèbres de Grevy, une espèce en voie de disparition.Les séquelles de l'incendie ont grandement influé sur le mode de vie des communautés pastorales et agricoles vivant aux alentours.

