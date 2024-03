https://fr.sputniknews.africa/20240328/cest-tout-simplement-absurde-poutine-sur-leventuelle-attaque-russe-contre-lotan-1065805365.html

"C'est tout simplement absurde": Poutine sur l’éventuelle attaque russe contre l’Otan

Ce n’est pas la Russie qui s’approche vers des frontières de pays de l’Otan, c’est elle même qui s'étend en Asie et en Amérique latine, a rappelé Vladimir... 28.03.2024, Sputnik Afrique

En 2022, les États-Unis ont dépensé 3,5% de leur PIB pour la défense et la Russie 4%, mais en termes absolus ça fait 811 milliards de dollars contre 72 milliards de dollars, a rappelé Vladimir Poutine. "Et avec ce ratio à l’esprit, allons-nous nous battre avec l’Otan? Eh bien, c'est tout simplement absurde", a-t-il avancé le 27 mars lors d’une rencontre avec des pilotes militaires russes dans la région de Tver.Le Président russe a rappelé que ce n’était pas la Russie qui s’approche vers des frontières de pays de l’Otan, c’est elle même qui s'étend en Asie et en Amérique latine, a-t-il noté.Il a souligné que la Russie protège sa population vivant sur les territoires historiques russes. "Si, après l'effondrement de l'Union soviétique, comme le proposait la Russie, ils avaient construit des relations de sécurité complètement nouvelles en Europe, rien de comparable à aujourd'hui ne se serait produit", a déclaré Poutine.

