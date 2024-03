https://fr.sputniknews.africa/20240327/une-centrale-nucleaire-va-lancer-notre-pays-en-industrie-avance-un-ministre-burundais-1065790700.html

"Une centrale nucléaire va lancer notre pays en industrie", avance un ministre burundais

Dans la réalisation de ce projet censé faciliter son industrialisation, le pays africain entend s'appuyer sur les accords avec le géant russe Rosatom, a... 27.03.2024, Sputnik Afrique

Ibrahim Uwizeye a expliqué que les sols du Burundi sont riches en matières premières, minerais, ainsi qu'en lithium, les 3T [l’étain, le tungstène et le tantale, communément appelés les 3T, ndlr], le coltan et le cobalt. Cependant, pour pouvoir les exploiter, il faut de l'"énergie immense". Une centrale nucléaire est effectivement en mesure d'en fournir.Or, aujourd'hui, le pays produit plus de 80% d'énergie en hydro-électrique, précise le ministre. Ce réseau est surtout constitué de mini centrales dont la capacité n'est pas très haute et qui sont donc peu attrayantes pour les investisseurs, développe-t-il.

