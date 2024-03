L’information a été donnée, mardi à Abidjan, par le directeur de la Météorologie nationale à la SODEXAM, Daouda Konaté. Pour lui, cette vague de chaleur est due au phénomène climatique mondial El Niño annoncé en 2023 et dont les possibles répercussions se traduisent par des déficits pluviométriques, la rareté des ressources en eau, la sécheresse dans certaines zones, etc.Il a ainsi invité les personnes vulnérables à se mettre à l’abri de la chaleur, à s’hydrater afin d’éviter certaines maladies.

Température record de 41°C enregistrée en Côte d’Ivoire de janvier à mars 2024

La Société d’exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (SODEXAM) de Côte d’Ivoire a enregistré, de janvier à mars de cette année, une température de 41°C, soit 6° de plus que la moyenne dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.